Frontale tra un Suv e una utilitaria, muore una 48enne (Di domenica 8 agosto 2021) Ancora sangue sulle strade della Marca. Oggi, domenica 8 agosto, una donna di 48 anni , residente a Brugnera, in provincia di Pordenone, ha perso la vita in una pauroso incidente avvenuto intorno alle ... Leggi su trevisotoday (Di domenica 8 agosto 2021) Ancora sangue sulle strade della Marca. Oggi, domenica 8 agosto, una donna di 48 anni , residente a Brugnera, in provincia di Pordenone, ha perso la vita in una pauroso incidente avvenuto intorno alle ...

Advertising

TgrRaiVeneto : La tragedia nel tardo pomeriggio di domenica. Altre due persone sono state trasportate in ospedale. #8agosto… - StampaAsti : Canelli, scontro frontale tra auto: un uomo grave in ospedale ad Alessandria - tribuna_treviso : LA TRAGEDIA / L’incidente si è verificato in via Padre Maschio. Medici e soccorritoti non hanno potuto far nulla pe… - telecitynews24 : ?? CANELLI, FRONTALE TRA DUE AUTOMOBILI, UNA PERSONA IN CODICE ROSSO ?? Il sinistro è avvenuto nel tardo pomeriggio… - ACiavula : Violento scontro frontale tra auto e furgone: due feriti - Ciavula: -

Ultime Notizie dalla rete : Frontale tra Frontale tra un Suv e una utilitaria, muore una 48enne Secondo una prima ricostruzione il sinistro sarebbe da addebitare ad un frontale fra una utilitaria ed un Suv. Sul posto è stato subito inviato l'elisoccorso di Treviso emergenza, auto medica e ...

Treviso, incidente tra due auto: muore una donna Ha perso la vita nello scontro frontale tra due auto avvenuto tra Gaiarine e Francenigo. Altre due persone sono rimaste ferite: a quanto risulta le loro condizioni non sarebbero gravi. La dinamica ...

Canelli, scontro frontale tra auto: un uomo grave in ospedale ad Alessandria La Stampa Frontale tra auto e suv, muore una donna Gaiarine, l’incidente si è verificato in via Padre Maschio. Medici e soccorritori non hanno potuto far nulla per salvarle la vita ...

Frontale fra due auto: donna di 48 anni muore sul colpo, due feriti TREVISO - Ancora un incidente mortale in provincia di Treviso. La vittima è una donna di 48 anni. Ha perso la vita nello scontro frontale tra due auto successo oggi pomeriggio, 8 agosto, ...

Secondo una prima ricostruzione il sinistro sarebbe da addebitare ad unfra una utilitaria ed un Suv. Sul posto è stato subito inviato l'elisoccorso di Treviso emergenza, auto medica e ...Ha perso la vita nello scontrodue auto avvenutoGaiarine e Francenigo. Altre due persone sono rimaste ferite: a quanto risulta le loro condizioni non sarebbero gravi. La dinamica ...Gaiarine, l’incidente si è verificato in via Padre Maschio. Medici e soccorritori non hanno potuto far nulla per salvarle la vita ...TREVISO - Ancora un incidente mortale in provincia di Treviso. La vittima è una donna di 48 anni. Ha perso la vita nello scontro frontale tra due auto successo oggi pomeriggio, 8 agosto, ...