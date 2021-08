È morto Barry | l’amatissimo gufo di Central Park | si è schiantato contro un furgone mentre era a caccia di cibo

(Di domenica 8 agosto 2021)di, èdopo essersicon un camioncino questa notte. Lo riporta la Bbc. L’uccello – un esemmplare femmina di allocco barrato, rapace nordamericano della famiglia dei gufi – era adie stava volando basso in cerca di un pasto quando si è scontrato con uno dei furgoncini della manutenzione del parco newyorkese. Migliaia di fan da tutto il mondo hanno postato sui social media ricordi e tributi ache, soprattutto l’anno scorso con la pandemia di Covid, era ...

NEW YORK (Stati Uniti d'America) - Central Park perde una delle sue icone e dei suoi beniamini: èinfatti, l'amatissimo gufo del parco di New York . A riportare la notizia è la Bbc. L'uccello, una femmina di allocco barrato, stava volando basso alla ricerca di un pasto quando si è ..., una femmina di allocco barrato, da oltre dieci mesi era diventata la star indiscussa del parco più famoso della Grande Mela. Il gufo ètragicamente, schiantandosi contro un furgone ...Il cordoglio dei fan sui social. Migliaia di fan da tutto il mondo hanno postato sui social media ricordi e tributi a Barry che, soprattutto l'anno scorso con la pandemia di Covid, era diventata una s ...Lo riporta la Bbc. New York - Barry, l'amatissimo gufo di Central Park, è morto dopo lo schianto con un camioncino questa notte. L'uccello - una femmina di allocco barrato, un rapace nordamericano del ...