Buon compleanno Barbara de Rossi, Romano Prodi, Filippo Inzaghi… (Di lunedì 9 agosto 2021) …Luciana Castellina, Roy Hodgson, Mauro Corona, Massimo Ponzellini, Renzo Carella, Clemente Mimun, Alessandra Farkas, Alberto Zolezzi, Antonio Marino, Mattia Parlangeli, Andrea Iannone, Guido Marilungo, Stefania Okaka, Stefano Okaka, Simone Giannelli, Alessandro Murgia… Oggi 9 agosto compiono gli anni: Liliana Gerace (100 anni), attrice; Maria Sole Agnelli, politica; Luciana Castellina, politica, giornalista, scrittrice; Giovanni Bacciardi, politico; Renato Longo, ex ciclista, ciclocRossista; Giuseppe Firrarello, giornalista, politico; Romano Prodi, politico, economista; Marco Albini, architetto, designer; Mietta Baracchi Bavagnoli, ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 9 agosto 2021) …Luciana Castellina, Roy Hodgson, Mauro Corona, Massimo Ponzellini, Renzo Carella, Clemente Mimun, Alessandra Farkas, Alberto Zolezzi, Antonio Marino, Mattia Parlangeli, Andrea Iannone, Guido Marilungo, Stefania Okaka, Stefano Okaka, Simone Giannelli, Alessandro Murgia… Oggi 9 agosto compiono gli anni: Liliana Gerace (100 anni), attrice; Maria Sole Agnelli, politica; Luciana Castellina, politica, giornalista, scrittrice; Giovanni Bacciardi, politico; Renato Longo, ex ciclista, ciclocsta; Giuseppe Firrarello, giornalista, politico;, politico, economista; Marco Albini, architetto, designer; Mietta Baracchi Bavagnoli, ...

Advertising

WeCinema : 'Il laureato', ' Kramer contro Kramer', ' Rain Man', 'Hook'. Solo per citare alcuni tra i più noti film del Premio… - teatrolafenice : ?? Col momento centrale dalla Sonata in si minore di Liszt, un vero e proprio urlo di Bellezza, vogliamo augurare bu… - juventusfc : Buon compleanno, Amanda ?? #JuventusWomen - lowevonadler191 : I am a dream ...: Irene Grandi - Buon Compleanno (Official Video) - mahitoroki : @bmthevick buon compleanno amo ???????? -