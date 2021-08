Beatrice di York spegne 33 candeline (aspettando il suo primo figlio)

(Di domenica 8 agosto 2021) Beatrice di York soffia su 33 candeline. In un momento magico della sua vita in cui tutte le tessere del puzzle si stanno incastrando alla perfezione. La primogenita del principe Andrea e di Sarah Ferguson, nata l’8 agosto 1988, oggi al suo fianco ha un uomo che ama, Edoardo Mapelli Mozzi; al dito indossa la fede che certifica le nozze celebrate poco più di un anno fa; in grembo porta il figlio tanto desiderato.

Advertising

ClassicalTurqu1 : Vincenzo Bellini,Luciano Pavarotti,Dame Joan Sutherland,Marilyn Horne,New York City Opera Orchestra,Richard Bonynge… -

Ultime Notizie dalla rete : Beatrice York

Vanity Fair.it

Questo sarà un compleanno speciale per la principessa, così come per suo marito Edoardo Mapelli Mozzi: a breve arriverà infatti ...Non è chiaro se per le vacanze estive i duchi disaranno affiancati dalle loro figlie, le principesseed Eugenie, e dai rispettivi mariti.La principessa nata l'8 agosto 1988 non sempre ha vissuto una vita da fiaba ma oggi si trova a spegnere 33 candeline in un momento magico della sua esistenza: moglie da un anno dell'uomo che ama, Edoa ...San Colombano Certenoli (Genova) - In occasione di Expo Fontanabuona Tigullio 2021 , il Comune di San Colomabano Certenoli ha programmato la manifestazione DanteMigrante . Si tratta di due eventi (ne ...