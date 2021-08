Tragedia a Manerba del Garda | trovato 20enne morto in casa

(Di sabato 7 agosto 2021)delinal momento pare per un malore. Ladelil dramma si è consumata sabato nella sua: in paese tutti lo conoscevano per la sua grande passione per il Basket. Aveva 20 anni,a causa di un malore sabato 31 luglio

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia Manerba

... i soccorsi sono giunti in pochi minuti adove è atterrata l'eliambulanza. Ma ... LaAl momento non si esclude che la morte sia frutto dei postumi di un trauma cranico riportato ...... i soccorsi sono giunti in pochi minuti adove è atterrata l'eliambulanza. Ma nonostante ... LaAl momento non si esclude che la morte sia frutto dei postumi di un trauma cranico ...Il medico legale ha chiesto una consulenza specialistica per sciogliere i nodi relativi alla morte improvvisa del giovane. Venerdì 6 agosto alle 15 i funerali.La procura di Brescia ha aperto un’inchiesta sulla morte di Samuele Freddi, ragazzo di 20 anni deceduto sabato notte nell’abitazione di ...