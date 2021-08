Sea Watch3,la nave della Rackete, ha portato a Trapani migranti positivi. Continuano sbarchi a Lampedusa (Di sabato 7 agosto 2021) Sea Watch3, la nave della Rackete, arrivata a forza di richieste e anunci prepotenti nel porto di Trapani, ci ha portato anche m igranti positivi, ai quali nessuno ha chiesto green pass o tampone L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 7 agosto 2021) Sea, la, arrivata a forza di richieste e anunci prepotenti nel porto di, ci haanche m igranti, ai quali nessuno ha chiesto green pass o tampone L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Sea Watch3,la nave della Rackete, ha portato a Trapani migranti positivi. Rischi per la salute - AlqamahPost : Operazioni di sbarco dei 257 migranti dalla Sea Watch3 - - infoitinterno : 'Benvenuti in Europa'. Così i volontari della Sea Watch3 hanno salutato i migranti a bordo - PierantoniFabio : RT @riccardoweiss: Lamortese firma accordo per corridoio umano di 1.000 clandestini e nel frattempo apre il porto di Trapani per farne entr… - inter_nauta_me : RT @Signorasinasce: Trovato il porto sicuro per la #SeaWatch Sarà #Trapani . Ancona una volta l’assenza di un ministro che dovrebbe fare l’… -