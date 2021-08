Referendum Eutanasia legale, la denuncia dell’Associazione Coscioni: “I Tg nazionli non informano sulla raccola firme” (Di sabato 7 agosto 2021) “I telegiornali nazionali non hanno ritenuto di dover continuare a informare debitamente circa le varie tappe della raccolta firme in corso, né di organizzare momenti di approfondimento esclusivamente dedicati alla tematica della legalizzazione dell’Eutanasia nei pochi contenitori in onda durante l’estate”. È la denuncia dell’Associazione Luca Coscioni, che lo scorso aprile ha depositato in Corte di Cassazione il testo di un quesito referendario per la parziale abrogazione dell’articolo 579 del Codice penale. E che segnala all’Agcom quello che sta accadendo dopo il deposito del quesito e durante la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 7 agosto 2021) “I telegiornali nazionali non hanno ritenuto di dover continuare a informare debitamente circa le varie tappe della raccoltain corso, né di organizzare momenti di approfondimento esclusivamente dedicati alla tematica della legalizzazione dell’nei pochi contenitori in onda durante l’estate”. È laLuca, che lo scorso aprile ha depositato in Corte di Cassazione il testo di un quesito referendario per la parziale abrogazione dell’articolo 579 del Codice penale. E che segnala all’Agcom quello che sta accadendo dopo il deposito del quesito e durante la ...

