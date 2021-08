MotoGP | Giacomo Agostini | “Contento che Valentino Rossi non abbia battuto i miei record | ma rimane un campione assoluto”

(Di sabato 7 agosto 2021) A poche ore di distanza dall‘annuncio di, ovvero dell’idea di ritirarsi al termine di questa stagione, il pensiero di molti è andato direttamente a. Il pilota chelassù, in cima al libro dei. Dopotutto, i suoi numeri, hanno sempre fatto impressione. 15 titoli mondiali vinti, 123 successi su appena 190 gare disputate, 162 podi totali e 117 giri veloci. Qualcosa di impensabile. Anzi, qualcosa che, fino a pochi anni fa, sembrava poter essere fagocitato da. Il “Dottore”, invece, si è fermato a 9 ...

Valentino Rossi, che contende a Giacomo Agostini il titolo di più forte motociclista di sempre, ha scelto di ritirarsi a 42 anni. Il Dottore, per numero di vittorie, rimane ancora secondo alle spalle dell'irraggiungibile Giacomo Agostini. A poche ore di distanza dall'annuncio di Valentino Rossi, ovvero dell'idea di ritirarsi al termine di questa stagione, il pensiero di molti è andato direttamente a Giacomo Agostini. Il pilota che rimane lassù, in cima al libro dei record di questo straordinario campione che ha contribuito in larga parte al successo della MotoGP nel mondo.