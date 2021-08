Love is in the air, spoiler turchi: una nuova rivale per Eda (Di sabato 7 agosto 2021) Per Eda e Serkan il lieto fine sarà sempre più lontano, come rivelano gli spoiler turchi di Love is in the air. Nel corso delle prossime puntate, infatti, Selin deciderà di lasciare tutto e trasferirsi in Danimarca, una decisione che potrebbe finalmente agevolare un riavvicinamento tra i due innamorati, ma a tramare nell'ombra contro la Yildiz arriverà una nuova agguerrita rivale decisa a conquistare Bolat, ossia Balca Koçak, che verrà assunta in sostituzione di Selin come addetta alle pubbliche relazioni della Art Life. La giovane, bellissima e amica di una cartomante, Susy, si convincerà che Serkan sia ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 7 agosto 2021) Per Eda e Serkan il lieto fine sarà sempre più lontano, come rivelano glidiis in the air. Nel corso delle prossime puntate, infatti, Selin deciderà di lasciare tutto e trasferirsi in Danimarca, una decisione che potrebbe finalmente agevolare un riavvicinamento tra i due innamorati, ma a tramare nell'ombra contro la Yildiz arriverà unaagguerritadecisa a conquistare Bolat, ossia Balca Koçak, che verrà assunta in sostituzione di Selin come addetta alle pubbliche relazioni della Art Life. La giovane, bellissima e amica di una cartomante, Susy, si convincerà che Serkan sia ...

Advertising

zazoomblog : Love is in the air spoiler turchi: una nuova rivale per Eda - #spoiler #turchi: #nuova #rivale - imbehindthemall : è già l’anniversario delle pinks in corea e io sono appena uscita dal cinema dopo aver visto the movie e posso solo… - tofuofthefridge : @Maru55755 Akdhsjdhsjdh the colors omg ???? i love this scene ???? - KhaHuynh29 : RT @rrbonapett: KAJSLADJLSDNALFJWKFJSKFJWKFJEKFKSKFNSKFJSKFJSKDJSKWKKDSKDAKAKJDJA PLEASE LISTEN YOUR WIFE Oh my god, i'm screaming at the… - shizunlovebot : RT @rrbonapett: KAJSLADJLSDNALFJWKFJSKFJWKFJEKFKSKFNSKFJSKFJSKDJSKWKKDSKDAKAKJDJA PLEASE LISTEN YOUR WIFE Oh my god, i'm screaming at the… -