LIVE – Como-Catanzaro, turno preliminare Coppa Italia 2021/2022 (DIRETTA) (Di sabato 7 agosto 2021) La DIRETTA LIVE di Como-Catanzaro, match valido per il turno preliminare della Coppa Italia 2021/2022. In campo neutro, allo stadio Piola di Novara, va in scena questo scontro che vale l’approdo al tabellone principale della Coppa nazionale, vale a dire i trentaduesimi di finale della formula rinnovata. Per trovare il pass per il primo turno, dunque, occorrerà vincere questa sfida secca a eliminazione DIRETTA: chi la spunterà tra i lariani e i calabresi? Calcio d’inizio ... Leggi su sportface (Di sabato 7 agosto 2021) Ladi, match valido per ildella. In campo neutro, allo stadio Piola di Novara, va in scena questo scontro che vale l’approdo al tabellone principale dellanazionale, vale a dire i trentaduesimi di finale della formula rinnovata. Per trovare il pass per il primo, dunque, occorrerà vincere questa sfida secca a eliminazione: chi la spunterà tra i lariani e i calabresi? Calcio d’inizio ...

Diretta Live: Coppa Italia, Como-Catanzaro (7/8, ore 19)

Diretta Live: Coppa Italia, Como-Catanzaro (7/8, ore 19) Debutto ufficiale per il Como: sabato alle 19, al "Piola" di Novara, affronta il Catanzaro nel turno preliminare di Coppa Italia. E' la prima partita della nuova stagione, contro un'avversaria di seri ...

