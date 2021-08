L’erede di Messi al Barcellona può arrivare dalla Juventus (Di sabato 7 agosto 2021) Dybala dovrebbe rinnovare con la Juventus, ma l’addio di Messi al Barcellona potrebbe cambiare tutti gli scenari. La Juventus vuole tornare ad essere la squadra più forte del calcio italiano. I bianconeri vogliono rinforzare il centrocampo, ma sono anche alle prese con il rinnovo di Dybala. Come raccolto dal sito ‘Calciomercato.it’, l’incontro tra l’argentino e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 7 agosto 2021) Dybala dovrebbe rinnovare con la, ma l’addio dialpotrebbe cambiare tutti gli scenari. Lavuole tornare ad essere la squadra più forte del calcio italiano. I bianconeri vogliono rinforzare il centrocampo, ma sono anche alle prese con il rinnovo di Dybala. Come raccolto dal sito ‘Calciomercato.it’, l’incontro tra l’argentino e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

bwforever73 : @LallaJuventina_ C'è qualquadra che nn cosa... Vuoi vedere che sarà la Joya l'erede di Messi al Barca? Ci rifilano… - MatteoSorrenti : @MammaUltra Dicono che la 10 a Messi al Napoli la darebbero volentieri perché sarebbe l'unico degno erede e stronzate simili - ilgladiatore36 : Se #Messi vuole dimostrare di essere veramente l'erede di #Maradona non dico che deve andare al #Napoli ma non in u… - chzhseka : @DiMarzio @juventusfc @PauDybala_JR Ho già capito perché aspettano... messi se ne va dal barca, quindi hanno sacch… - CozzAndrea : @el__cantero Ale non è una maglia a rendere immortale Diego, ma piuttosto il ricordo che abbiamo di lui. Ogni esser… -

