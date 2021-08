Juventus, sta per arrivare un rinnovo importante! (Di sabato 7 agosto 2021) Dopo un anno di tensioni e cambi di rotta, i contatti sono entrati nel vivo e ora può andare in scena un nuovo incontro vis a vis tra la dirigenza bianconera e l’entourage del giocatore. Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport è confermato l’incontro in programma per oggi fra la Juventus e Jorge Antun, agente di Paulo Dybala. Il manager della Joya incontrerà il capo dell’area sportiva Cherubini per ricominciare a parlare di quel rinnovo che si era arenato mesi fa. Adesso, dopo il ritorno di Allegri e alcuni positivi colloqui con il giocatore, c’è molta fiducia nell’aria. Il tecnco livornese sembra puntare forte su di lui tanto da ... Leggi su rompipallone (Di sabato 7 agosto 2021) Dopo un anno di tensioni e cambi di rotta, i contatti sono entrati nel vivo e ora può andare in scena un nuovo incontro vis a vis tra la dirigenza bianconera e l’entourage del giocatore. Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport è confermato l’incontro in programma per oggi fra lae Jorge Antun, agente di Paulo Dybala. Il manager della Joya incontrerà il capo dell’area sportiva Cherubini per ricominciare a parlare di quelche si era arenato mesi fa. Adesso, dopo il ritorno di Allegri e alcuni positivi colloqui con il giocatore, c’è molta fiducia nell’aria. Il tecnco livornese sembra puntare forte su di lui tanto da ...

