I nuovi SSD Crucial P5 Plus PCIe di Micron | caratteristiche e vantaggi

Leggi su lopinionista

(Di sabato 7 agosto 2021) Combinano l’innovativa tecnologiaNAND e la straordinaria potenza diGen4 per gestire carichi di lavoro intensivi come video editing, creazione di contenuti, applicazioni ingegneristiche e gaming BOISE —Technology, Inc. (Nasdaq: MU), ha annunciato la disponibilità immediata degliSSD P5, che vanno ad ampliare la pluripremiata gamma di SSD NVMe per offrire ai consumatori unità di archiviazione Gen4 interne ad alte prestazioni. Basati sulla prima NAND a 176 strati immessa sul mercato da, gli SSDP5 ...