Advertising

Adnkronos : Variante Delta, in #Usa aumentano ricoveri bambini. #covid - fattoquotidiano : Covid, in Italia aumentano i poveri ma anche i super-ricchi. E la politica è prigioniera della bolla. Su FQ Millenn… - fanpage : Mentre Pfizer e Moderna aumentano il prezzo dei proprio vaccini contro il Covid la piccola Cuba punta a diventare u… - SkyTG24 : Covid, aumentano ricoveri (+84) e terapie intensive (+11). Tasso positività al 2,3%. DATI - rep_parma : Covid, in Emilia-Romagna aumentano ricoveri e altri due morti [aggiornamento delle 19:39] -

Ultime Notizie dalla rete : Covid aumentano

Dall'altra parte, però, crescono ancora i pazientiche necessitano di cure in ospedale: i ricoveri in area medicadi 84 unità e ora sono 2.533 in totale. I posti letto occupati in ...Processati 293.863 tamponi.terapie intensive (+11) e ricoveri (+84). In vigore il Green pass, controlli in ristoranti, bar, cinema e musei, ma diversi esercenti denunciano disagi e difficoltà. Speranza: 'Scaricati 6,7 ...Complici il mese di agosto e le preoccupazioni per l’aumento dei contagi del coronavirus che fungono, a nostro avviso, da elementi di distrazione di massa, ...Sono 776 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia. 17.662 i tamponi processati, con un tasso di positività del 4,4%. 7 il totale delle vittime, 337 i guariti. Aumentano i ...