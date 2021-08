Caicedo nel mirino del Fenerbahce

(Di sabato 7 agosto 2021) In questa sessione di mercato, la Lazio oltre a cercare di acquistare profili utili al modulo di Sarri deve anche tenere d’occhio le cessioni. Felipeè neldelche sembra gradire molto le caratteristiche offensive dell’attaccante. Il principio più importante per la società rimane però quello di non svendere. Maurizio Sarri vuole nuovi giocatori: perchèneldei turchi? La società con sede a Istanbul sembra proprio gradire la rosa della Lazio. Infatti, ilcontinua a guardare a Roma, sponda ...

Advertising

UomoRango : @upperclass951 nel video con il gol di Correa c'è Muriqi quindi Caicedo titolare con FA e Moro? - infoitsport : Caicedo in scadenza nel 2022: l'Atalanta monitora la situazione - RafMorl : @marifcinter Scamacca è l’arma da usare nelle partite bloccate dove serve forza fisica nei minuti finali, poi penso… - Lentulusbatiato : @FBiasin Visto che non ci sono soldi, andrei a prendere subito Belotti e Caicedo, cosi almeno ci sono due centravan… - guru_mercato : Ricordiamo che nel conteggio dell'indice di liquidità vanno considerati anche i contratti lordi annuali. #Correa di… -

Ultime Notizie dalla rete : Caicedo nel

Resterebbe fuori l'attaccante venezuelano Felipein scadenzaprossimo giugno e con ambizioni di poter giocare di più. Secondo quanto riportato da parte de Il Corriere dello Sport, il ...caso in cui il trasferimento di Pjanic a Torino non venisse perfezionato, c'è anche l'Inter ... la cui permanenza a Formello spinge l'uscita di Felipe, in scadenza 2022 e accostato più ...AGGIORNAMENTO ORE 19.22 - Finisce la seduta, i giocatori rientrano in albergo. Domani alle 19.30 Twente - Lazio. AGGIORNAMENTO ORE 19.10 - Sistemate le sagome vengono provate anche le ...Tra i nodi da risolvere c'era anche quello del vice Immobile. Un solo slot libero tra Muriqi e Caicedo: Sarri ha deciso!