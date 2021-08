Barone | “Felici di aderire alla Unbeatables Cup | Astori sarà sempre con noi”

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 7 agosto 2021) In occasione dellaCup, che prende il nome dall’associazione che sostiene da tempo la ricerca sulle cardiomiopatie, questa sera scenderanno in campo alle ore 19 a Firenze, in due amichevoli Fiorentina ed Espanyol e alle 22 a Siviglia Betis e Roma. Una partita dal profondo significato quella tra i toscani e gli spagnoli, accomunati dtragica scomparsa dei due rispettivi capitani, Davidee Daniel Jarque, per motivi analoghi. Durante la conferenza stampa volta a presentare la prima edizione di questo torneo, il dg viola Joe, ha rilasciato alcune dichiarazioni per l’ex numero 13 Viola: “Ringrazio ...