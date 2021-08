Tragedia in Aspromonte | muoiono zia e nipote volevano proteggere l’uliveto dall’incendio

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia Aspromonte

Lasi è consumata in località 'Gutta', nell'area del Parco nazionale dell', affascinante polmone verde gravemente oltraggiato negli ultimi giorni da un numero impressionante di ...l'ultimaè in : due persone sono morte in un incendio a San Lorenzo, sulle pendici dell'in provincia di Reggio Calabria. Le fiamme sono partite in un bosco e hanno investito una stalla, ...Tragedia in Aspromonte in Calabria: zia e nipote morti bruciati volevano proteggere l’uliveto dall’incendio da un'incendio devastante ...Volevano salvare il loro uliveto dalle fiamme: così una donna ed il nipote, di 53 e 34 anni, sono morti a causa di un incendio a San Lorenzo, piccolo centro in provincia di Reggio Calabria. Le vittime ...