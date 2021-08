Advertising

rosati_fabio : RT @MercurioPsi: PAGELLA del Comune su se stesso - MOBILITÀ ?? 100% Sicurezza stradale ??, mobilità migliorata ??, abbattimento barriere arc… - MarilandTorino : RT @CorriereTorino: Sicurezza stradale, Torino sperimenta alcoltest dal sudore. Come funziona - telecitynews24 : ??TORINO, SICUREZZA STRADALE: UN PROGETTO OER PREVENIRE INCIDENTI STRADALI SOTTO EFFETTO DI DROGHE E ALCOOL?? I dett… - CorriereTorino : Sicurezza stradale, Torino sperimenta alcoltest dal sudore. Come funziona - Ansa_Piemonte : Sicurezza stradale: Torino sperimenta alcoltest dal sudore. Il nuovo metodo per strade capoluogo Piemonte da settem… -

Ultime Notizie dalla rete : Sicurezza stradale

ANSA Nuova Europa

Il nuovo metodo fa parte del 'Progetto per la prevenzione e il contrasto all'incidentalitàalcol e droga correlata'. Finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministro con 450mila euro, ......00 per creare minor impatto alla circolazione. Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tuae quella ...BRUGNATO - Inaugurata la strada fra i Comuni di Brugnato e Rocchetta Vara, dopo che i lavori erano iniziati a marzo. L'intervento, definito di "difesa spondale" garantisce la sistemazione della tratta ...Solo la Lombardia ha numeri superiori. Friuli e Trentino ancora indietro. In Italia cantieri per quasi 3,5 miliardi. Appello delle categorie per la proroga ...