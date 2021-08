Scherzi A Parte: due ex gieffine affiancheranno Enrico Papi (Di venerdì 6 agosto 2021) Due ex gieffine affiancheranno Enrico Papi? Ci siamo! Scherzi A Parte è pronto a sbarcare di nuovo su Canale 5. Il programma di Scherzi più amato della TV lo rivedremo da domenica 19 settembre sulla rete ammiraglia di Mediaset. Si tratterà di sei puntate totali dove non mancheranno di certo le risate. In questi mesi L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 6 agosto 2021) Due ex? Ci siamo!è pronto a sbarcare di nuovo su Canale 5. Il programma dipiù amato della TV lo rivedremo da domenica 19 settembre sulla rete ammiraglia di Mediaset. Si tratterà di sei puntate totali dove non mancheranno di certo le risate. In questi mesi L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Novella_2000 : Scherzi a parte, al fianco di Enrico Papi cinque prime donne (due di loro hanno litigato all’ultimo GF Vip) - ginosa15 : @LukeDuke1268 La Danimarca non esiste. Come la Svezia per altro. Scherzi a parte: la fine indotta del turismo di ma… - AntelmiCarmen : @trash_italiano Ammazza che voce! ?? Comunque a parte gli scherzi io sono vaccinata ma rispetto chi non vuole farlo... - tuttopuntotv : Enrico Papi non condurrà da solo Scherzi a parte: chi lo accompagnerà? #Canale5 #Mediaset #ScherziaParte - liviaMyceli : @Monicanpl Sono furbi! Scherzi a parte io sono dell’idea che ognuno è libero di fare quello che vuole.. poi purtroppo ci sono le conseguenze -