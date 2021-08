Prove libere 1 Moto2: in testa Bezzecchi (Di venerdì 6 agosto 2021) Per Marco Bezzecchi è ripresa alla grande la stagione di Moto 2, dopo la pausa estiva. Oggi, venerdì 6 agosto, si apre infatti il weekend austriaco del mondiale. Si sono da poco concluse le Prove libere 1 di Moto2 e il pilota di Rimini sembra essere tornato dalle vacanze in ottima forma. Bezzecchi firma con Petronas Sepang Racing Team Come sono andate le Prove libere 1 di Moto2? Questa mattina, al RedBull Ring in Austria, si è corsa la prima sessione di Prove libere di Moto 2. I piloti, dopo la pausa estiva, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 6 agosto 2021) Per Marcoè ripresa alla grande la stagione di Moto 2, dopo la pausa estiva. Oggi, venerdì 6 agosto, si apre infatti il weekend austriaco del mondiale. Si sono da poco concluse le1 die il pilota di Rimini sembra essere tornato dalle vacanze in ottima forma.firma con Petronas Sepang Racing Team Come sono andate le1 di? Questa mattina, al RedBull Ring in Austria, si è corsa la prima sessione didi Moto 2. I piloti, dopo la pausa estiva, ...

