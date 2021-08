Operaia morta a Modena, le parole della mamma di Luana D’Orazio (Di venerdì 6 agosto 2021) : “Vedo che la morte di mia figlia non ha insegnato niente a nessuno” L’Italia fu sconvolta dalla morte della giovane Luana D’Orazio schiacciata da un macchinario nell’azienda in cui lavorava in provincia di Prato e solo dopo pochi mesi, quella tragedia si è rinnovata a Modena con la morte di un’altra donna, Laila El Harim. Intervistata dal Corriere della Sera, la mamma di Luana D’Orazio ha detto: “Vedo che la morte di mia figlia non ha insegnato niente a nessuno”. La morte di Laila ha rinnovato nella mamma di Luana il ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 6 agosto 2021) : “Vedo che la morte di mia figlia non ha insegnato niente a nessuno” L’Italia fu sconvolta dalla mortegiovaneschiacciata da un macchinario nell’azienda in cui lavorava in provincia di Prato e solo dopo pochi mesi, quella tragedia si è rinnovata acon la morte di un’altra donna, Laila El Harim. Intervistata dal CorriereSera, ladiha detto: “Vedo che la morte di mia figlia non ha insegnato niente a nessuno”. La morte di Laila ha rinnovato nelladiil ...

