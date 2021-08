Nuovo decreto Covid, via libera al green pass obbligatorio per navi, aerei e treni dall’1 settembre (Di venerdì 6 agosto 2021) . Il governo ha varato il Nuovo decreto Covid: tra le novità c’è l’obbligo di green pass per accedere ai mezzi a lunga percorrenza – aerei, treni e navi – a partire dal primo settembre. La certificazione non sarà necessaria per i mezzi di trasporto che si muovono all’interno della stessa Regione, mentre sarà obbligatoria per gli autobus che attraversano più di due Regioni. In Consiglio dei ministri è arrivata la fumata bianca: il governo ha deciso che per navi, aerei e treni a lunga ... Leggi su limemagazine.eu (Di venerdì 6 agosto 2021) . Il governo ha varato il: tra le novità c’è l’obbligo diper accedere ai mezzi a lunga percorrenza –– a partire dal primo. La certificazione non sarà necessaria per i mezzi di trasporto che si muovono all’interno della stessa Regione, mentre sarà obbligatoria per gli autobus che attraversano più di due Regioni. In Consiglio dei ministri è arrivata la fumata bianca: il governo ha deciso che pera lunga ...

