Lukaku - Chelsea | l' Inter vuole solo soldi | no a Marcos Alonso

(Di venerdì 6 agosto 2021) Sta prendendo corpo la trattativa tra l'e ilper il futuro di Romeo. Nei contatti mattutini la sponda inglese ha offerto un pacchetto di nomi di giocatori da inserire come ...

alsi può chiudere nelle prossime 24 ore: i blues hanno pronta l'offerta decisiva per l'Inter Entro le prossime 24 ore, Romelue ildovrebbero arrivare al fatidico sì. ...Sta prendendo corpo la trattativa tra l'Inter e ilper il futuro di Romeo. Nei contatti mattutini la sponda inglese ha offerto un pacchetto di nomi di giocatori da inserire come contropartita tecnica. Bocciata l'opzione Marcos Alonso, ...Le probabili formazioni di Parma-Inter, match amichevole che si giocherà allo stadio Tardini di Parma con il belga che dovrebbe essere preservato ...I Blues continuano a trattare con l'Inter: l'intenzione è di toccare quota 120 milioni, anche se resta da capire come ...