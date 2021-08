Luigi Busà MITICO ORO! Impresa titanica a Tokyo nel tempio del karate!

Advertising

Coninews : ?? FUORICLASSE ASSOLUTO ?? Luigi #Busà è CAMPIONE OLIMPICO ?? nel kumite -75 kg! La trentasettesima medaglia… - ItaliaTeam_it : HA VINTOOOOOOOOOOOOO! LUIGI HA VINTOOOOOOOOOOOOOO! ?? Luigi Busà campione olimpico nel kumite -75 kg! #ItaliaTeam… - ItaliaTeam_it : IL GORILLAAAAAAAAA! FINALEEEEEEEE! ???? Luigi Busà supera 3-0 l'ucraino Stanislav Horuna nel kumite -75 kg!… - ailinon80 : RT @Eurosport_IT: Luigi Busà ci fa entrare nella storia! ?????????? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 | #ItaliaTeam | #KarateKumite | #Karate | #… - UnicaValu : RT @ItaliaTeam_it: HA VINTOOOOOOOOOOOOO! LUIGI HA VINTOOOOOOOOOOOOOO! ?? Luigi Busà campione olimpico nel kumite -75 kg! #ItaliaTeam | #… -

Ultime Notizie dalla rete : Luigi Busà

ce l'ha fatta a conquistare la medaglia d'oro, la nona per l'Italia a Tokyo 2020 e la 37esima in totale che fa diventare la spedizione in terra nipponica la più fruttuosa di sempre. Il ...oro per, il nono bellissimo e splendente per l'Italia che arriva dal Karate fino a 75 kg, battuto il rivale di sempre Aghayev, il grande rivale e amico azero.in vantaggio a 1'18' dalla fine (...