Laporta | ”Messi voleva rimanere nel Barça | ma non è stato possibile”

(Di venerdì 6 agosto 2021)scarica tutta la colpa dell’adios disull’atteggiamento intransigente della Legacalcio iberica sulla questione salary cap e sulla gestione del predecessore Josep Maria Bartomeu Joan, presidente del Barcellona, si è presentato all’Auditori 1899, all’interno del recinto del Camp Nou, per spiegare i perché dell’inevitable rottura della trattativa per il rinnovo di. “Leonele noi abbiamo fatto di tutto per trattenerlo, ma non è. Innanzitutto voglio ricordarvi che abbiamo ...

, eletto a marzo con la promessa di trattenere, ha anche accusato il fair play finanziario messo in atto dalla Liga spagnola di avergli impedito di raggiungere l'obiettivo. "La ...lascia il Barcellona, il presidente: 'Notizia orribile per tutti noi. Leo voleva restare, ma non abbiamo margine' La crisi economica del club blaugrana è stata confermata in conferenza ...Unisciti a noi per seguire le voci sulla Serie A e le offerte fatte mentre accadono nel mercato di trasferimento questa estate.BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – “Sono qui per spiegare la situazione. In primis, purtroppo, l’esito delle trattative non è stato positivo. Non abbiamo un margine salariale corretto per le norme dell ...