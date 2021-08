La Roma fa gruppo: cena tra giocatori, Mourinho allenta la sorveglianza (Di venerdì 6 agosto 2021) Roma - Il "mastino" Mourinho per una sera allenta la presa sulla squadra e concede una serata di svago ai suoi giocatori. La Roma fa sempre più gruppo, mercoledì sera i senatori hanno organizzato una ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 6 agosto 2021)- Il "mastino"per una serala presa sulla squadra e concede una serata di svago ai suoi. Lafa sempre più, mercoledì sera i senatori hanno organizzato una ...

Advertising

romaforever_it : La Roma fa gruppo: cena tra giocatori, Mourinho allenta la sorveglianza - sportli26181512 : La Roma fa gruppo: cena tra giocatori, Mourinho allenta la sorveglianza: Per una sera lo Special One ha concesso ma… - siamo_la_Roma : ?? Cena di gruppo per i giallorossi in #Portogallo ?? Sushi, selfie e risate per la squadra di #Mourinho ?? Ecco le… - FrancoCoppa1 : RT @Gitro77: Per le Comunali di Roma @italiasovrana avrà l'appoggio sia del gruppo romano di Vox che di Italexit. Ci stanno aiutando anche… - ilRomanistaweb : Viaggio tra Algarve, Andalusia e #RealBetis: oggi la #Roma parte per la #Spagna Allenamento mattutino, poi dopo il… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma gruppo La Roma fa gruppo: cena tra giocatori, Mourinho allenta la sorveglianza ROMA - Il "mastino" Mourinho per una sera allenta la presa sulla squadra e concede una serata di svago ai suoi giocatori. La Roma fa sempre più gruppo, mercoledì sera i senatori hanno organizzato una cena di squadra fuori dal Tivoli Carvoeiro Algarve Resort, senza il tecnico e il suo staff. Lo Special One è stato ben ...

Antonella Palmisano vince l'oro nella marcia 20km femminile. L'Italia eguaglia il record di medaglie di Los Angeles 1932 e Roma 1960 Una gara meravigliosa, dove l'italiana è sempre stata nel gruppo di testa e a 4km dalla fine è ...alla spedizione azzurra di eguagliare il record assoluto stabilito a Los Angeles 1932 e bissato a Roma ...

La Roma fa gruppo: cena di sushi, poi un salto al cocktail bar – FOTO ForzaRoma.info "OstiaInJazz" serate musicali al Castello di Giulio II (AGR) “Ostiadamare 2021”, la quarta edizione della programmazione culturale estiva voluta e sostenuta dall’Amministrazione del Municipio Roma X, continua nel fine settimana con il jazz, nella fiabesca ...

Mezzoldo, quarantena in rifugio per una comitiva di 50 ragazzi, salgono a 7 i positivi Sono 56 le persone finite in quarantena per un caso positivo al rifugio di Mezzoldo. Il ventunenne con il virus è di Roma e fa parte di un gruppo di 50 tra ragazzi ed educatori di tutta Italia tra i 1 ...

- Il "mastino" Mourinho per una sera allenta la presa sulla squadra e concede una serata di svago ai suoi giocatori. Lafa sempre più, mercoledì sera i senatori hanno organizzato una cena di squadra fuori dal Tivoli Carvoeiro Algarve Resort, senza il tecnico e il suo staff. Lo Special One è stato ben ...Una gara meravigliosa, dove l'italiana è sempre stata neldi testa e a 4km dalla fine è ...alla spedizione azzurra di eguagliare il record assoluto stabilito a Los Angeles 1932 e bissato a...(AGR) “Ostiadamare 2021”, la quarta edizione della programmazione culturale estiva voluta e sostenuta dall’Amministrazione del Municipio Roma X, continua nel fine settimana con il jazz, nella fiabesca ...Sono 56 le persone finite in quarantena per un caso positivo al rifugio di Mezzoldo. Il ventunenne con il virus è di Roma e fa parte di un gruppo di 50 tra ragazzi ed educatori di tutta Italia tra i 1 ...