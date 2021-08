Incendi in Sicilia, evacuate le prime persone. Fiamme su Madonie e Nebrodi: le immagini dei roghi (Di venerdì 6 agosto 2021) Nelle ultime settimane sono state numerose le notizie di Incendi che hanno colpito le regioni del centro e sud Italia, così come vaste aree della vicina Grecia. Da ore c’è grande preoccupazione anche in Sicilia, dove da ieri gli Incendi stanno divampando raggiungendo le aree boschive di Madonie e Nebrodi. Necessario anche l’uso di canadair. Incendi in Sicilia: l’estensione dei roghi L’intera di provincia di Palermo sta vivendo ore davvero terribili a causa degli Incendi che si stanno espandendo sull’intero territorio. Le cause dei ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 6 agosto 2021) Nelle ultime settimane sono state numerose le notizie diche hanno colpito le regioni del centro e sud Italia, così come vaste aree della vicina Grecia. Da ore c’è grande preoccupazione anche in, dove da ieri glistanno divampando raggiungendo le aree boschive di. Necessario anche l’uso di canadair.in: l’estensione deiL’intera di provincia di Palermo sta vivendo ore davvero terribili a causa degliche si stanno espandendo sull’intero territorio. Le cause dei ...

Advertising

enpaonlus : La Sicilia brucia:ecco gli animali salvati dai volontari (Video) - DPCgov : #Incendi in #Sicilia: le squadre antincendio mobilitate dal Dipartimento sono tutte operative e impegnate a support… - zaiapresidente : ??? IL VENETO RISPONDE ALLA RICHIESTA DI AIUTO DELLA REGIONE SICILIA ??? Il dipartimento nazionale della Protezio… - Anpasnazionale : ??Continuano, senza sosta, gli interventi antincendio in Sicilia con i volontari di protezione civile Anpas. ??Sai c… - Tp24it : Trapani, Paceco ed Erice aderiscono alla 'Marcia per San Matteo' contro gli incendi boschivi -