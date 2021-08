Il Tribunale dei ministri sui Dpcm del governo Conte: “Provvedimenti legittimi e giustificati” (Di venerdì 6 agosto 2021) I giudici del Tribunale dei ministri solleva Giuseppe Conte dalle accuse sui Provvedimenti adottati durante la prima ondata di Covid. Lo si apprende dai documenti di archiviazione ripreso dal Fatto Quotidiano in cui vengono chiarite le posizioni dell’ex premier e dei ministri che all’epoca hanno adottato le misure che sono state poi criticate successivamente. Polemiche che si sono riversate anche in centinaia di denunce: c’è chi ha chiesto ai magistrati di indagare perché le misure restrittive sono state adottate con colpevole ritardo e quindi hanno favorito la diffusione del virus. E chi invece a quello ... Leggi su tpi (Di venerdì 6 agosto 2021) I giudici deldeisolleva Giuseppedalle accuse suiadottati durante la prima ondata di Covid. Lo si apprende dai documenti di archiviazione ripreso dal Fatto Quotidiano in cui vengono chiarite le posizioni dell’ex premier e deiche all’epoca hanno adottato le misure che sono state poi criticate successivamente. Polemiche che si sono riversate anche in centinaia di denunce: c’è chi ha chiesto ai magistrati di indagare perché le misure restrittive sono state adottate con colpevole ritardo e quindi hanno favorito la diffusione del virus. E chi invece a quello ...

