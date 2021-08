Green Pass: la guida di Federalberghi per accedere alle strutture ricettive (Di venerdì 6 agosto 2021) In Albergo, il Green Pass non serve a colazione, pranzo e cena per gli ospiti dell’hotel I gestori delle strutture ricettive sono obbligati a verificare il possesso del Green Pass per ogni cliente che intende soggiornare presso la struttura? NO. I gestori delle strutture ricettive non solo non sono obbligati a verificare il Green Pass di ogni cliente che soggiorna nella struttura, ma non sono legittimati a tale tipo di controllo. Per soggiornare nelle strutture ricettive le norme ... Leggi su udine20 (Di venerdì 6 agosto 2021) In Albergo, ilnon serve a colazione, pranzo e cena per gli ospiti dell’hotel I gestori dellesono obbligati a verificare il possesso delper ogni cliente che intende soggiornare presso la struttura? NO. I gestori dellenon solo non sono obbligati a verificare ildi ogni cliente che soggiorna nella struttura, ma non sono legittimati a tale tipo di controllo. Per soggiornare nellele norme ...

