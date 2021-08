Fincantieri, Vard riceve ordine per 2 navi di supporto nel settore eolico offshore (Di venerdì 6 agosto 2021) (Teleborsa) – Vard, controllata di Fincantieri specializzata nella realizzazione di navi speciali, ha firmato un contratto del valore di 100 milioni di euro, per la progettazione e la costruzione di 2 Construction Service Operation Vessel (CSOV) per la società norvegese Rem offshore. L’accordo prevede anche l’opzione per ulteriori 2 unità. “A pochi mesi da un altro importante ordine nel settore delle energie rinnovabili offshore, questo nuovo contratto testimonia ancora una volta l’impegno di Fincantieri nella decarbonizzazione, che si realizza attraverso ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 6 agosto 2021) (Teleborsa) –, controllata dispecializzata nella realizzazione dispeciali, ha firmato un contratto del valore di 100 milioni di euro, per la progettazione e la costruzione di 2 Construction Service Operation Vessel (CSOV) per la società norvegese Rem. L’accordo prevede anche l’opzione per ulteriori 2 unità. “A pochi mesi da un altro importanteneldelle energie rinnovabili, questo nuovo contratto testimonia ancora una volta l’impegno dinella decarbonizzazione, che si realizza attraverso ...

Advertising

tvbusiness24 : #Fincantieri, #Vard costruirà due navi per settore eolico #offshore L’accordo ha un valore di 100 milioni - Ansa_Fvg : Fincantieri: Vard costruirà 2 navi settore eolico offshore. Accordo da 100mln. Bono, testimonia impegno decarbonizz… - Mess_Marittimo : “Il Gruppo rafforza la propria leadership per innovazione del design, tecnologie e qualità costruttiva”… - Fincantieri : #Vard firma contratto con #RemOffshore per la progettazione e costruzione di 2 #ServiceOperationVessel per operazio… - DividendProfit : Fincantieri, Vard sigla contratto per navi di supporto a eolico offshore -