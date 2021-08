Covid: Regione Fvg, 104 contagi e di nuovo un decesso (Di venerdì 6 agosto 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 5945 test e tamponi sono state riscontrate 104 nuove positività, pari a 1,75%. Nel dettaglio, su 4.921 tamponi molecolari sono stati rilevati 89 nuovi contagi, con una ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 6 agosto 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 5945 test e tamponi sono state riscontrate 104 nuove positività, pari a 1,75%. Nel dettaglio, su 4.921 tamponi molecolari sono stati rilevati 89 nuovi, con una ...

