Compagnia San Pio international, conclusa in Ungheria la manifestazione "Vento dal sud" (Di venerdì 6 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBeneVento – Si e? concluso in Ungheria la manifestazione "Vento dal sud" voluta dalla Compagnia San Pio international, dopo lo stop dovuto all'emergenza sanitaria. Infatti il territorio Ungherese apre la prima tappa di una serie di manifestazioni in Europa programmate gia? nel 2020 che inglobavano paesi come l'Inghilterra, Spagna, Belgio e Svizzera e l'Ungheria appunto. Attraversando citta? come Paszto?, Hollo?ko', Matrszo?lo?s ed altri centri di confine abbiamo portato la storia del sud Italia attraverso la voce dell'Americana Katalin Koczka ...

