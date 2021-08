Canoa velocità, Olimpiadi Tokyo: Lisa Carrington va in semifinale anche con il K4 500 femminile (Di venerdì 6 agosto 2021) Alle Olimpiadi di Tokyo, nella Canoa velocità, prosegue il progetto di Lisa Carrington: la neozelandese ha l’intento di mettersi al collo quattro ori nelle specialità del kayak e, dopo K1 200 femminile, K2 500 femminile (con Caitlin Regal), e K1 500 femminile, passa in semifinale nel K4 500 femminile. Domani proverà a completare il poker di successi. Occhio all’Ungheria, che oggi precede in batteria le neozelandesi di 0.624, mentre dall’altra serie avanzano Polonia e Germania. Nel K4 500 maschile avanti ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 agosto 2021) Alledi, nella, prosegue il progetto di: la neozelandese ha l’intento di mettersi al collo quattro ori nelle specialità del kayak e, dopo K1 200, K2 500(con Caitlin Regal), e K1 500, passa innel K4 500. Domani proverà a completare il poker di successi. Occhio all’Ungheria, che oggi precede in batteria le neozelandesi di 0.624, mentre dall’altra serie avanzano Polonia e Germania. Nel K4 500 maschile avanti ...

Advertising

Coninews : L'attesa è finita! Dopo il doppio podio centrato a Pechino nel 2008, a #Tokyo2020 Manfredi #Rizza regala alla canoa… - giomalago : Sontuoso oro di Massimo #Stano nella 20 km di marcia, argento per super Manfredi #Rizza nella canoa velocità, bronz… - RossoNero__ : RT @Coninews: L'attesa è finita! Dopo il doppio podio centrato a Pechino nel 2008, a #Tokyo2020 Manfredi #Rizza regala alla canoa velocità… - flamanc24 : RT @Coninews: L'attesa è finita! Dopo il doppio podio centrato a Pechino nel 2008, a #Tokyo2020 Manfredi #Rizza regala alla canoa velocità… - LCiocchetti : RT @giomalago: Sontuoso oro di Massimo #Stano nella 20 km di marcia, argento per super Manfredi #Rizza nella canoa velocità, bronzi per il… -