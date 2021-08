ATP Washington 2021, Jannik Sinner liquida in due set Steve Johnson e vola in semifinale! (Di venerdì 6 agosto 2021) Terza vittoria per Jannik Sinner nel torneo ATP di Washington (Stati Uniti). L’azzurro ha rispettato i favori del pronostico e sconfitto per 6-4 6-2 l’americano Steve Johnson (n.81 del ranking). Un successo netto per l’altoatesino che, esprimendo un tennis solido, ha avuto la meglio di un Johnson falloso che nei momenti topici del confronto è stato sopraffatto da Jannik. Sinner, dunque, in semifinale affronterà il padrone di casa Jenson Brooksby (n.130 del ranking) che a sorpresa ha battuto 6-1 6-2 l’australiano John Millman (n.43 del mondo). Un avversario ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 agosto 2021) Terza vittoria pernel torneo ATP di(Stati Uniti). L’azzurro ha rispettato i favori del pronostico e sconfitto per 6-4 6-2 l’americano(n.81 del ranking). Un successo netto per l’altoatesino che, esprimendo un tennis solido, ha avuto la meglio di unfalloso che nei momenti topici del confronto è stato sopraffatto da, dunque, in semifinale affronterà il padrone di casa Jenson Brooksby (n.130 del ranking) che a sorpresa ha battuto 6-1 6-2 l’australiano John Millman (n.43 del mondo). Un avversario ...

