Viviani da applausi! È ancora sul podio: rimonta di bronzo nell'Omnium (Di giovedì 5 agosto 2021) Dopo l'oro olimpico conquistato cinque anni fa, il 15 agosto 2016 a Rio de Janeiro, Elia Viviani si conferma ancora sul podio a cinque cerchi nell'Omnium! Al velodromo di Izu, con questa specialità ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 5 agosto 2021) Dopo l'oro olimpico conquistato cinque anni fa, il 15 agosto 2016 a Rio de Janeiro, Eliasi confermasula cinque cerchi! Al velodromo di Izu, con questa specialità ...

Dopo l'oro olimpico conquistato cinque anni fa, il 15 agosto 2016 a Rio de Janeiro, Elia Viviani si conferma ancora sul podio a cinque cerchi nell'omnium! Al velodromo di Izu, con questa specialità proposta in una nuova formula (4 prove invece di 6, tutto in un giorno invece di due), il ...

Solo applausi per Elia Viviani. Il portabandiera azzurro, dopo l'oro di Rio 2016, ha conquistato una nuova medaglia nell'Omnium: stavolta è bronzo a Tokyo ...

