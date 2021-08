Travolto dal torrente mentre è in canoa | muore 52enne lecchese

Advertising

messveneto : Travolto dal bus mentre pedala: prof dell’Università di Udine morto in Sardegna: La vittima è Dario Rosario Sorrent… - infoitinterno : Como, esonda il lago: strade allagate, 100 evacuati. Albergo travolto dal fango - infoitinterno : Como, esonda il lago: strade allagate, 100 evacuati. Albergo travolto dal fango - isamiccoli52 : RT @msn_italia: Como, esonda il lago: strade allagate, 100 evacuati. Albergo travolto dal fango -

Ultime Notizie dalla rete : Travolto dal

Tragedia nella Bergamasca, muore 52enne lecchese. L. M., residente a La Valletta Brianza, nel pomeriggio di giovedì ha perso la vita a Olmo al Brembo,torrente Valmora mentre stava praticando canoa con un amico. L'incidente è avvenuto prima delle 17. A dare l'allarme proprio l'altra persona presente, che è riuscita a estrarre l'uomo ...Colata di fango su hotel a Riva del Garda, circa 100 evacuati Stando a quanto si apprendesito ' ildolomiti.it ' una colata di fango avrebbenella serata di ieri l'hotel Pier a Riva del ...La vittima è Dario Rosario Sorrentino, 64 anni, docente dell’ateneo friulano. Stava facendo un giro in bicicletta con un amico ...Nell'aprile del 2018, Cameron Herrin non vedeva l'ora di salire sulla macchina avuta in regalo per la maturità e misurarsi in una gara di velocità con l'amico John Barrineau. Le due auto erano lanciat ...