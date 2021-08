Spie private a Ibiza per infiltrarsi nei party illegali. Pugno duro contro la movida per paura dei contagi (Di giovedì 5 agosto 2021) Spie private che si intrufolano nei party clandestini. A cosa non si arriva. Sembra la scenggiatura di una spy story, invece è la realtà. Accade a Ibiza, la Mecca del divertimento, o quel che ne resta. L’amministrazione locale ha appena ingaggiato un esercito di investigatori privati per infiltrarsi nelle feste clandestine organizzate nell’isola. Lo racconta il quotidiano “El Pais”: decisione presa – Spiegano– vista la carenza di agenti di polizia. Al momento infatti, le restrizioni per il Covid hanno indotto a non celebrare più festicciole all’interno dei locali ma in villette e chalet ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 5 agosto 2021)che si intrufolano neiclandestini. A cosa non si arriva. Sembra la scenggiatura di una spy story, invece è la realtà. Accade a, la Mecca del divertimento, o quel che ne resta. L’amministrazione locale ha appena ingaggiato un esercito di investigatori privati pernelle feste clandestine organizzate nell’isola. Lo racconta il quotidiano “El Pais”: decisione presa –gano– vista la carenza di agenti di polizia. Al momento infatti, le restrizioni per il Covid hanno indotto a non celebrare più festicciole all’interno dei locali ma in villette e chalet ...

Advertising

SecolodItalia1 : Spie private a Ibiza per infiltrarsi nei party illegali. Pugno duro contro la movida per paura dei contagi… - Gandalf1948 : L'ho già detto, ma è bene ripeterlo: in Italia si inizia a respirare la stessa mefitica aria che tirava nell'ex Ger… - Carlo10309 : RT @Libero_official: 'Spie private arruolate per denunciare assembramenti'. La nota località di mare sfodera nuove misure contro il #Covid… - COCO03957468 : RT @Libero_official: 'Spie private arruolate per denunciare assembramenti'. La nota località di mare sfodera nuove misure contro il #Covid… - veratto_A : RT @Libero_official: 'Spie private arruolate per denunciare assembramenti'. La nota località di mare sfodera nuove misure contro il #Covid… -