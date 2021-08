Rizza non si accontenta: 'Tra un po' questo argento non mi basterà' (Di giovedì 5 agosto 2021) "L'avevo detto e l'ho fatto, purtroppo c'è stato qualcuno più duro di me". Manfredi Rizza, detto Mampe. "Credo questo nomignolo sia di mio padre, come tutti i soprannomi dovuti alle storpiature che i ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 5 agosto 2021) "L'avevo detto e l'ho fatto, purtroppo c'è stato qualcuno più duro di me". Manfredi, detto Mampe. "Credonomignolo sia di mio padre, come tutti i soprannomi dovuti alle storpiature che i ...

Advertising

fanpage : ARGENTO STORICO!?????? Manfredi Rizza ha conquistato la medaglia d’argento nel K1 200 metri alle Olimpiadi di Tokyo. N… - benny_bove : RT @fanpage: ARGENTO STORICO!?????? Manfredi Rizza ha conquistato la medaglia d’argento nel K1 200 metri alle Olimpiadi di Tokyo. Non accadeva… - peddyganador : Io comunque credevo che Manfredi-Rizza fossero due persone.... Infatti non capivo perché facessero vedere solo uno… - BandyCrash : Idola la mamma di Manfredi Rizza, argento nella canoa. Ematologia e ha curato il figlio che ebbe il C0v1ddi, sicura… - ecirtaeb_ : Ovviamente non solo il nome è bello, Manfredi Rizza è bello tutto #Tokyo2020 #CanoeSprint -