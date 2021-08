Olimpiadi, Rizza è d’argento nella canoa (Di giovedì 5 agosto 2021) L’azzurro Manfredi Rizza ha conquistato la medaglia d’argento nella canoa sprint, nel K1 200 metri, alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Per stabilire l’ordine d’arrivo è stato necessario il fotofinish. L’azzurro ha chiuso al 2° posto in 35?080, oro all’ungherese Sandor Totka (35?035) e bronzo al britannico Liam Healt (35?202). La canoa sprint italiana torna sul podio olimpico dopo 13 anni (Pechino 2008). Per l’Italia Team si tratta del 10° argento a Tokyo 2020. Funweek. Leggi su funweek (Di giovedì 5 agosto 2021) L’azzurro Manfrediha conquistato la medagliasprint, nel K1 200 metri, alledi Tokyo 2020. Per stabilire l’ordine d’arrivo è stato necessario il fotofinish. L’azzurro ha chiuso al 2° posto in 35?080, oro all’ungherese Sandor Totka (35?035) e bronzo al britannico Liam Healt (35?202). Lasprint italiana torna sul podio olimpico dopo 13 anni (Pechino 2008). Per l’Italia Team si tratta del 10° argento a Tokyo 2020. Funweek.

