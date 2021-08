Museo del calcio: Mattarella dona il pass della finale di Wembley (Di giovedì 5 agosto 2021) Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha donato al Museo del calcio di Coverciano il suo pass d'ingresso alla finale Italia-Inghilterra. Il pass della partita che ha portato l'Italia sul tetto d'Europa, entra a far parte della collezione straordinaria di cimeli azzurri L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 5 agosto 2021) Il PresidenteRepubblica, Sergio, hato aldeldi Coverciano il suod'ingresso allaItalia-Inghilterra. Ilpartita che ha portato l'Italia sul tetto d'Europa, entra a far partecollezione straordinaria di cimeli azzurri L'articolo proviene da Firenze Post.

Museo del calcio: Mattarella dona il pass della finale di Wembley FIRENZE – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha donato al Museo del Calcio di Coverciano il suo pass d'ingresso alla finale Italia-Inghilterra. Il pass della partita che ha portato ...

