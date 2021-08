Messi in rotta col Barcellona? Il papà attacca Marca: «Menzogna» (Di giovedì 5 agosto 2021) Messi in rotta con il Barcellona per il rinnovo? Interviene il papà dell’attaccante argentino che bolla come bugie le ultime indiscrezioni Marca ha lanciato la bomba sul mancato rinnovo di Messi con il Barcellona parlando delle parti come più lontane che mai. Alle tante reazioni si è aggiunta anche quella di Jorge Messi, papà di Lionel, che dal suo profilo social bolla come bugie le notizie di Marca. L’annuncio non è arrivato ma le parti sono ancora in contatto. Si attendono sviluppi. Mentira. ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 5 agosto 2021)incon ilper il rinnovo? Interviene ildell’nte argentino che bolla come bugie le ultime indiscrezioniha lanciato la bomba sul mancato rinnovo dicon ilparlando delle parti come più lontane che mai. Alle tante reazioni si è aggiunta anche quella di Jorgedi Lionel, che dal suo profilo social bolla come bugie le notizie di. L’annuncio non è arrivato ma le parti sono ancora in contatto. Si attendono sviluppi. Mentira. ...

Barcellona, a ore l'annuncio del rinnovo di Messi Lionel Messi è pronto a proseguire la propria carriera in blaugrana. Attesa per il rinnovo, che dovrebbe arrivare a breve Il Mundo Deportivo fa il punto sulla situazione Messi. A una settimana dall'in ...

