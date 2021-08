LIVE – Tokyo 2020, canoa sprint: semifinali e finali con Rizza e Beccaro/Burgo (DIRETTA) (Di giovedì 5 agosto 2021) La DIRETTA testuale delle semifinali e delle finali della canoa sprint alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’Italia si vuole giocare qualcosa di importante con il duo formato da Luca Beccaro e Samuele Burgo, impegnati nel K2 1000 metri maschile. Manfredi Rizza invece vuole stupire nel K1 200 metri maschile. Sportface.it vi terrà compagnia dalle ore 2:30 italiane di giovedì 5 agosto con una DIRETTA testuale aggiornata istante per istante, per non perdersi nemmeno un’emozione. COME VEDERE LE GARE ... Leggi su sportface (Di giovedì 5 agosto 2021) Latestuale dellee delledellaalle Olimpiadi di. L’Italia si vuole giocare qualcosa di importante con il duo formato da Lucae Samuele, impegnati nel K2 1000 metri maschile. Manfrediinvece vuole stupire nel K1 200 metri maschile. Sportface.it vi terrà compagnia dalle ore 2:30 italiane di giovedì 5 agosto con unatestuale aggiornata istante per istante, per non perdersi nemmeno un’emozione. COME VEDERE LE GARE ...

Advertising

Corriere : Paltrinieri, altro miracolo: è bronzo nella 10 km. Le gare live - Eurosport_IT : Manca pochissimo! ?????? Segui la DIRETTA: - infoitsport : LIVE Atletica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: De Grasse scheggia nei 200! Korir trionfa negli 800! Sabbatini out in se… - infoitsport : LIVE Nuoto di fondo, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: PALTRINIERI, COMMOVENTE BRONZO! Vince Wellbrock - visiorace : #FIDAL LIVE La notte di Tokyo con tredici azzurri -