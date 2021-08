Juventus, ecco come verrà utilizzato Bentancur nel centrocampo di Allegri (Di giovedì 5 agosto 2021) Rodrigo Bentancur: un giovane “vecchio” Rodrigo Bentancur si appresta a cominciare la sua sesta stagione con la maglia della Juventus. Il centrocampista uruguayano, prelevato nel 2017 dal Boca Juniors, è ormai considerabile uno dei veterani del gruppo squadra juventino, nonostante la carta d’identità segnali solamente 24 anni di età. Durante il suo percorso a Torino, si sono succeduti ben tre allenatori: Allegri, Sarri e Pirlo, ma il numero 30 è rimasto costantemente uno dei punti fissi del centrocampo bianconero. Da mezzala o da play davanti alla difesa, il suo rendimento è sempre stato ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 5 agosto 2021) Rodrigo: un giovane “vecchio” Rodrigosi appresta a cominciare la sua sesta stagione con la maglia della. Il centrocampista uruguayano, prelevato nel 2017 dal Boca Juniors, è ormai considerabile uno dei veterani del gruppo squadra juventino, nonostante la carta d’identità segnali solamente 24 anni di età. Durante il suo percorso a Torino, si sono succeduti ben tre allenatori:, Sarri e Pirlo, ma il numero 30 è rimasto costantemente uno dei punti fissi delbianconero. Da mezzala o da play davanti alla difesa, il suo rendimento è sempre stato ...

