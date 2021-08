Jacobs | ' Doping? Non vale neanche la pena rispondere'

(Di giovedì 5 agosto 2021) TOKYO (Giappone) - Marcell, dopo la qualificazione della 4x100 per la finale con il nuovo record italiano, vuole portare a casa altre medaglie: " Visto che abbiamo fatto grandi cose, sognamo ...

Ultime Notizie dalla rete : Jacobs Doping

TOKYO (Giappone) - Marcell, dopo la qualificazione della 4x100 per la finale con il nuovo record italiano, vuole ...che è valsa la medaglia d'oro e ha scatenato tante accuse (anche di) ...La replica a Boltha pure risposto a indossate dall'azzurro: " Le scarpe sono praticamente identiche l'una con l'altra, ho fatto apposta dei test con l'optojump sui 60 metri tra scarpe vecchie ...Una brutta accusa quella che sta rendendo più amara la vittoria alle Olimpiadi di Marcell Jacobs. Ecco di cosa è stato accusato.Non so voi. Eppure, ogni volta che vedo un vincitore di Olimpia premiato da Lord Sebastian Coe, presidente della World Athletics, l’attacco di orticaria è immediato. Oggi è acuto. A Sapporo, questi do ...