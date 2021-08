Il governo vara il decreto: dall’1 settembre Green Pass in aereo, nave e scuola (Di giovedì 5 agosto 2021) Dopo tre ore di Consiglio dei ministri, il governo ha dato il via libera al nuovo decreto sul Green Pass. Un provvedimento che prevede l'obbligo del certificato verde che attesta vaccinazione anti-Covid (una sola dose è sufficiente), guarigione o tampone negativo per docenti, studenti universitari e per viaggiare su treni, aerei e navi. Le misure avranno validità dal 1 settembre. Domani, intanto, scatta l'obbligo del certificato verde per poter avere accesso ad alcuni servizi, per esempio locali al chiuso, cinema, teatri e musei. Il nuovo Dl Covid, il secondo dedicato al Green ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 5 agosto 2021) Dopo tre ore di Consiglio dei ministri, ilha dato il via libera al nuovosul. Un provvedimento che prevede l'obbligo del certificato verde che attesta vaccinazione anti-Covid (una sola dose è sufficiente), guarigione o tampone negativo per docenti, studenti universitari e per viaggiare su treni, aerei e navi. Le misure avranno validità dal 1. Domani, intanto, scatta l'obbligo del certificato verde per poter avere accesso ad alcuni servizi, per esempio locali al chiuso, cinema, teatri e musei. Il nuovo Dl Covid, il secondo dedicato al...

Advertising

Piovegovernolad : Governo vara nuovo dl sul Green Pass Prezzo 'CALMIERATO' PER I TEST RAPIDI... ??? - Andrea_6_7 : Gli italiani sono un popolo di condomini, tutti hanno la soluzione, bravi e leoni sul pianerottolo, pecore in Assem… - perrettangy : RT @Radio1Rai: Il governo vara oggi le nuove norme sul #GreenPass. Alle 16 il CdM. Stamattina cabina di regia tra le forze di maggioranza.… - lexacivis : #News: Il Governo vara oggi le nuove norme sul #GreenPass. Alle 16 il CdM per discutere sull’estensione a scuola, l… - ereike05 : RT @Radio1Rai: Il governo vara oggi le nuove norme sul #GreenPass. Alle 16 il CdM. Stamattina cabina di regia tra le forze di maggioranza.… -