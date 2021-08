Gregorio Paltrinieri: "Ho lottato per 3 ori: è cambiato lo stato di forma, ma non io. Riproverò il tris a Parigi" (Di giovedì 5 agosto 2021) “Più di una volta avevo detto che a Tokyo volevo tre ori: lo stato di forma è cambiato, la mia testa no”. A dirlo è Gregorio Paltrinieri, dopo il bronzo nella 10 chilometri di nuoto di fondo che chiude la sua Olimpiade, alla quale è arrivato dopo aver superato la mononucleosi. “Riprovarci alle prossime olimpiadi a Parigi? Certo che ho questa idea ha aggiunto il nuotatore azzurro - Fosse per me ci riproverei la prossima settimana. E ci Riproverò fino a quando ce la farò”. Queste le parole di Paltrinieri, reduce da un’impresa in mare durata un’ora e ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 5 agosto 2021) “Più di una volta avevo detto che a Tokyo volevo tre ori: lodi, la mia testa no”. A dirlo è, dopo il bronzo nella 10 chilometri di nuoto di fondo che chiude la sua Olimpiade, alla quale è arrivato dopo aver superato la mononucleosi. “Riprovarci alle prossime olimpiadi a? Certo che ho questa idea ha aggiunto il nuotatore azzurro - Fosse per me ci riproverei la prossima settimana. E cifino a quando ce la farò”. Queste le parole di, reduce da un’impresa in mare durata un’ora e ...

