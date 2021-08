Green pass obbligatorio, si parte. Trasporti e scuola i prossimi step (Di giovedì 5 agosto 2021) Dopo un mese – o poco più – dall’entrata in vigore, il Green pass entra a far parte della vita di tutti i giorni degli italiani. Venerdì 6 agosto la data da segnare sul calendario, a partire dalla quale la certificazione verde allargherà il suo raggio d’azione rispetto agli obblighi già in vigore relativi a partecipazione a eventi pubblici, accesso a residenze sanitarie assistenziali e spostamenti in entrata e in uscita da territori in zona rossa o arancione. Ci sarà poi uno step ulteriore a inizio settembre deliberato in queste ore dal Consiglio dei Ministri, ma si proseguirà per gradi: prima le misure ... Leggi su formiche (Di giovedì 5 agosto 2021) Dopo un mese – o poco più – dall’entrata in vigore, ilentra a fardella vita di tutti i giorni degli italiani. Venerdì 6 agosto la data da segnare sul calendario, a partire dalla quale la certificazione verde allargherà il suo raggio d’azione rispetto agli obblighi già in vigore relativi acipazione a eventi pubblici, accesso a residenze sanitarie assistenziali e spostamenti in entrata e in uscita da territori in zona rossa o arancione. Ci sarà poi unoulteriore a inizio settembre deliberato in queste ore dal Consiglio dei Ministri, ma si proseguirà per gradi: prima le misure ...

