Grecia, violenti incendi sull'isola Eubèa: un monastero isolato (Di giovedì 5 agosto 2021) Un monastero e una decina di villaggi sono stati circondati dalle fiamme sull'isola Eubèa, nel Mar Egeo, a circa 200 chilometri da Atene, uno dei più violenti incendi che hanno colpito la Grecia in ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 5 agosto 2021) Une una decina di villaggi sono stati circondati dalle fiamme, nel Mar Egeo, a circa 200 chilometri da Atene, uno dei piùche hanno colpito lain ...

Advertising

Genomalieno : RT @ClaudioDeglinn2: LA LIBERTÀ NON HA PREZZO! Da Parigi ad Atene, si allarga la protesta anti-Green pass In Francia tafferugli nella zona… - ilsuonatoredi : RT @ClaudioDeglinn2: LA LIBERTÀ NON HA PREZZO! Da Parigi ad Atene, si allarga la protesta anti-Green pass In Francia tafferugli nella zona… - ChurchOfVerity : RT @ClaudioDeglinn2: LA LIBERTÀ NON HA PREZZO! Da Parigi ad Atene, si allarga la protesta anti-Green pass In Francia tafferugli nella zona… -