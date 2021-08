Gli svincolati del Chievo fanno gola | Benevento su un centrocampista

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 5 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ottenere un giocatore a parametro zero è manna dal cielo in un calciomercato dove girano pochi soldi. L’esclusione delVerona dal campionato di serie B rappresenta di fatto una miniera dalla quale attingere a piene mani. Un pensiero, in proposito, lo starebbe facendo anche il. Sfumato Luigi Canotto, ufficiale al Frosinone, Pasquale Foggia avrebbe messo nel mirino il giovanoMattia Viviani. Classe 2000, il ragazzo originario di Brescia ha disputato 31 partite nello scorso campionato cadetto con la maglia del. Un presenza con ...