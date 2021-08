Defrel positivo al Covid-19 | il comunicato del Sassuolo

(Di giovedì 5 agosto 2021) Ilhala positività al-19 di Greogoire: ecco la nota della società neroverde sul calciatore Ilrende nota la positività al-19 di Gregoire. Il. «L’U.S.Calcio comunica che dai test effettuati è emersa la positività al-19 del calciatore Gregoire. La Società ha posto il calciatore, totalmente asintomatico, in isolamento domiciliare, attivando tutte le procedure previste dal protocollo in vigore per il Gruppo Squadra. La ...

Questa l'analisi a fine gara di mister Di Francesco: "Oggi l'aspettoè quello di non aver ... Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Lopez, Frattesi;, Djuricic, Boga; Caputo. ...In zona di rifinitura regala un bel pallone in area anel primo tempo, poi l'impressione è ... Traorè 6 : fa arrabbiare in più di un'occasione De Zerbi, pur avendo un impattosul match) ...